نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال جماهيري كبير على تذاكر أكبر بطولة عالمية للبادل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت عمليات بيع التذاكر الخاصة ببطولة نيو جيزة بريمير بادل إقبالا كبيرا وقبل قرابة شهر كامل على انطلاق البطولة.

وقال خالد الشواربي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن عمليات بيع التذاكر شهدت إقبالا كبيرا بشكل ملحوظ في أول أسبوع من طرحها أونلاين وقبل ما يقرب من شهر من انطلاق البطولة.

وتستضيف مصر النسخة الثانية من بطولة نيوجيزة بريمير بادل التي تعد إحدى بطولات الجائزة الكبري تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل بالاشتراك بين شركة CA sports وقطر للاستثمارات الرياضية QSI.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المصنفين الأوائل على العالم وفقا للاتحاد الدولي للبادل.

وأضاف الشواربي: "منذ أن طرحت التذاكر المجمعة بأسعار مخفضة على موقع تذكرتي وانتهت الدفعة الأولى، وتقترب الدفعة الثانية من النفاذ حاليا".

وتعد بطولة بريمير بادل أحد أكبر بطولات العالم في البادل وتقام في فرنسا واسبانيا والأرجنتين والمكسيك وقطر وأخيرا مصر، ما جذب إليها العديد من محبي اللعبة التي تحظى بانتشار واسع مؤخرا لمشاهدة نجوم العالم فيها.