نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأت في نتائج اليوم الأول لبطولة الأندية العربية للتايكوندو بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نتائج اليوم الأول للبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة منافسة شرسة والعديد من المفاجأت

وحرص أعضاء الاتحاد المصري للتايكوندو وشركة روابط الرياضية على متابعة فعاليات اليوم الأول للبطولة حيث تواجد كل من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وخالد محمود نائب رئيس الاتحاد ومحمد عجيزة وحازم قنديل عضوي الاتحاد المصري بالإضافة إلى الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية

وحضر مراسم التتويج محمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة tackle وسليم عدنان نائب رئيس مجلس الاداره ووليد ابراهيم العضو المنتدب.

وشهدت منافسات البطولة في يومها الأول، إقامة منافسات 10 أطوال مختلفة للبراعم تحت 14 سنة بواقع 5 على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات.

وجاءت النتائج كالآتي:

تحت 148 سم بنين:

المركز الأول: ادم محمد يوسف (مصر)

المركز الثاني: عبدالعزيز الدوسري (السعودية)

المركز الثالث: بكر أبوديه (الأردن) - ريان مصطفى (مصر)

تحت 152 سم بنين:

المركز الأول: أحمد حوملد (الإمارات)

المركز الثاني: يوسف عبدالله (الأردن)

المركز الثالث: أحمد محمد أحمد (مصر)

تحت 156 بنين:

المركز الأول: يوسف عبدالغفار (مصر)

المركز الثاني: براء علواني (الأردن)

المركز الثالث: معاذ محمد سعيد (مصر) - مصعب المسعودي (الكويت)

تحت 160 سم بنين:

المركز الأول: مشاري بناسود (السعودية)

المركز الثاني: إياد تامر (مصر)

المركز الثالث: سعيد أحمد سعيد - زين الدين خالد (مصر)

تحت 164 سم بنين

المركز الأول شهياب زايمير (الجزائر)

المركز الثاني وديع الاستفندى فالكون (الاردن)

المركز الثالث اسلام الناتشر - وليد عيوش (الاردن)



تحت 144 سم بنات:

المركز الأول: هالة محمد سيف الدين (مصر)

المركز الثاني: بنا القيصور (الأردن)

المركز الثالث: كرمة محمد أبو حلاوة - نور إسلام عبدالرحمن (مصر)

تحت 148 سم بنات

الأول سجي نعمان (مصر)

الثاني نادين احمد محمد (مصر)

الثالث رند السكيب (السعودية)

الثالث مكرر جني طايع (مصر)

تحت 152 سم بنات:

المركز الأول: جنى بدر محمود (مصر)

المركز الثاني: لي لي عبداللطيف (مصر)

المركز الثالث: ريناد يوسف - جينا أحمد حسن (مصر)

تحت 156 سم بنات:

المركز الأول: لوجين عماد الدين من مصر

المركز الثاني: رهف موسى محمد من مصر

المركز الثالث: جودي محمد مصطفى - جودي محمود محمد من مصر

تحت 160 سم بنات:

المركز الأول: ملك أحمد السيد (مصر)

المركز الثاني: مريم عيد عبدالحليم (مصر)

المركز الثالث: هدير فكري أحمد - ديباج محمد هشام (مصر)

وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.