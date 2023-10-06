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أحمد جودة - القاهرة - قرعة الكونفدرالية الأفريقية مواجهات متوسطة تنتظر الأندية المصرية

عاجل - بمشاركة الزمالك وفيوتشر نتائج قرعة دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قرعة الكونفدرالية الأفريقية، أسفرت نتائج قرعة الكونفدرالية التي انتهت منذ قليل والتي أقيمت في مدينة جوهانسبيرج بجنوب إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا عن مواجهات متوسطة للأندية المصرية المشاركة في البطولة، وجاءت نتائج القرعة كالتالي.

نتائج قرعة الكونفدرالية

عاجل - بمشاركة الزمالك وفيوتشر نتائج قرعة دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

قرعة الكونفدرالية الأفريقية، ويقع كلا من الزمالك، ونهضة بركان، واتحاد العاصمة الجزائري، وريفرز يونايتد النيجيري، على رأس المجموعات الأربعة للأندية ال 16 المشاركة في البطولة.

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة الجزائري. فيوتشر. سوبر سبورت الجنوب إفريقي. الهلال الليبي.

المجموعة الثانية

الزمالك. ساجرا الأنجولي. سوار الغيني. أبو سليم الليبي.

المجموعة الثالثة

ريفرز يونايتد النيجيري. الأفريقي التونسي. دريمس الغاني. لوبيتو الأنجولي

المجموعة الرابعة

نهضة بركان المغربي. ديابل نوار الكونغولي. الملعب المالي. سيكوكي الجنوب إفريقي.

تصنيف الأندية المشاركة في البطولة

وكان قد حدد الاتحاد الأفريقي تصنيف الأندية المشاركة في البطولة وتم تقسمهم على أربع تصنيفات وجاءت هذه التصنيفات كالتالي.

التصنيف الأول

الزمالك.

نهضة بركان المغربي.

اتحاد العاصمة الجزائري.

ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الثاني

ديابل نوار الكونغولي.

الإفريقي التونسي.

فيوتشر.

ساجرا الأنجولي.

التصنيف الثالث

سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

دريمس الغاني.

سوار الغيني.

الملعب المالي.

التصنيف الرابع

لوبيتو الأنجولي.

الهلال الليبي.

أبو سليم الليبي.

سيكوكي الجنوب إفريقي.

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موعد مباريات دوري المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية

كأس الكونفدرالية الأفريقية

قرعة الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية خلال أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وستنتهي مباريات دور المجموعات في اليوم الثالث من شهر مارس 2024.

ومن المقرر أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار المقبلة من البطولة، وسيتواجه ثماني فرق في الدور المقبل للصعود إلى الأدوار النهائي من البطولة.

الدوري المصري الممتاز

وكان قد نجح نادي فيوتشر في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له في الدوري المصري في الموسم الجديد حيث لعب الفريق مباراتين فقط ونجح في تحقيق العلامه الكاملة برصيد 6 نقاط ويحتل المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز.

فيما فشل نادي الزمالك في تحقيق أي انتصار حتى الآن بالدوري المصري للموسم الجديد حيث تعادل الفريق في أول جولتين مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، كما تعادل أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، قبل أن ينجح في التأهل إلى دوري المجموعات على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجه 4-3 بمجموع اللقائين.

ويمر الزمالك بفترة صعبه خلال هذه المدة حيث يعاني من إيقاف القيد بعد فرض عقوبه عليه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بسبب بعض الغرامات والمستحقات لدي بعض المدربين واللاعبين السابقين.