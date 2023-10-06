نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسترو يُحضر مفاجأة كبرى لأبها قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات أحداث مباراة النصر ضد أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

كاسترو يستقر على عودة ثلاثي النصر قبل مواجهة أبها

واستقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عودة الثلاثي الأجنبي، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة أبها الليلة.

وكان كاسترو، قد قرر استبعادهم من المباراة الماضية لإراحة ماني، وإصابة تيليس وأوتافيو قبل المباراة الآسيوية أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ويفاضل كاسترو، بين الثنائي عبد الله الخيبري والفرنسي سيكو فوفانا للدفع بأحدهما في خط الوسط خلال المباراة، فيما اختار الأجانب الثمانية للدخول بهم في القائمة الأساسية.

موعد مباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

ويلتقي النصر مع أبها، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد فريق النصر، في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق أبها المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط