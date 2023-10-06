نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل المواجهة المرتقبة.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الزمالك والبنك الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو استعداداته لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات مسابقة دوري نايل.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام.

وتنطلق مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي مساء غد السبت عند تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل حصري عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للمسابقات المحلية في مصر.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراتين ضمن إطار منافسات دوري نايل تعادل في الأولى بنتيجة 2-2 أمام بيراميدز وتعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة هدف لكل فريق.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي قبل المواجهة المرتقبة مساء غد السبت.

وتقابل الزمالك والبنك الأهلي في 7 مواجهات سابقة بجميع البطولات المحلية حيث تغلب الفارس الأبيض في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

وسجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

10 أهداف في شباك البنك الأهلي على مدار مواجهات الفريقين بينما تلقت شباكهم 7 أهداف.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الـ12 في ترتيب دوري نايل برصيد نقطتين بعد ما تعادل الأبيض أمام بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يحتل البنك الأهلي المركز قبل الأخير دون نقاط.

