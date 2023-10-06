نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والجونة بالجولة الثالثة من دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي الجونة ضيفًا ثقيلًا على نادي الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري Nile، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على استاد الإسكندرية معقل الفريق الأخضر.

تشكيل مواجهة الاتحاد السكندري والجونة

وأختار طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر، تشكيله لمباراة اليوم كالآتي:

المهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، سيف تقا، محمود شبانة، مابولولو، خالد الغندور، زغلول محمد، كريم الديب، مورو ساليفو، أحمد عيد، بنجامين بواتينج.

بينما أختار علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه كالتالي:

أحمد مسعود، أحمد عبد الرسول، صبري رحيل، أحمد محمود، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أحمد بالحاجي، أيمن موكا، أوكوروجي جابرييل، أرنو.

جدير بالذكر أن زعيم الثغر يمتلك ثلاث نقاط جمعهم من فوز على سيراميكا كليوباترا وهزيمة أمام الإسماعيلي، بينما يمتلك الجونة نقطة وحيدة من تعادل أمام سموحة وهزيمة أمام زد.

