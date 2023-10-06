نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ممنوع اللمس".. ريال مدريد يوجه ضربة صادمة لأندية البريميرليج بسبب "الدينامو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في الحفاظ على بعض نجوم الفريق هذا الموسم من أطماع وإغراءات الأندية الأوروبية، خاصة وأن الميرنجي يمتلك أكثر من موهبة شابة لقوا إعجاب الجميع.

وتخطط الإدارة المدريدية في الوقت الحالي، لربط جميع اللاعبين الموهوبين بعقد طويل الأمد، بجانب وضع شرطا جزائيا ضخما حال رغبته في الرحيل.

- ريال مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد كامافينجا

وذكر الصحفي الشهير أكرم كونور:" أن مسؤولو فريق ريال مدريد يدرسون البدء في التحرك خطوة بمفاوضات مد عقد الفرنسي إدوارد كامافينجا".

وتابع:" أن جاءت تلك الخطوة بسبب تلقي اللاعب العديد من العروض الإنجليزية المختلفة، للرحيل إلى البريميرليج".

ونجح كامافينجا في الحصول على ثقة مدربه وحجز مقعدا أساسيا في تشكيل المدرب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، في أكثر من مركز ومنافسة لاعبين مخضرمين مثل مودريتش وكروس في وسط الملعب، ونجاحه في سد ثغرة الريال في مركز الظهير الأيسر.

ويمتلك الفرنسي عقدا مع الميرنجي حتى موسم 2027، بعد وصوله إلى السانتياجو برنابيو في موسم 2021، قادمًا من صفوف رين الفرنسي.