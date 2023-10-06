نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بمشاركة الأهلي وبيراميدز نتائج قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - بمشاركة الأهلي وبيراميدز نتائج قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

انتهت منذ قليل مراسم إجراء قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023 - 2024، وأسفرت القرعة التي أقيمت في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبيرج اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا عن مواجهات قوية بين الأندية المشاركة في البطولة.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى دوري المجموعات بعد الانتصار على فريق سان جورج الإثيوبي بسباعية نظيفة بمجموع اللقائين.

قرعة دوري أبطال إفريقيا، وكان قد تم تقسيم الأندية ال 16 على أربع مجموعات ووقع كلا من الأهلي، والوداد، والترجي، وصنداونز على رأس هذه المجموعات وجاءت نتائج القرعة كالتالي.

أقرأ أيضًا.. 17 ديسمبر.. مجلس الدولة ينظر دعوى سحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أقرأ أيضًا.. عاجل - بمشاركة الزمالك وفيوتشر نتائج قرعة دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل - بمشاركة الأهلي وبيراميدز نتائج قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024

قرعة دوري أبطال إفريقيا، وجاءت نتائج القرعة وتوزيع المجموعات الأربعة كالتالي:-

المجموعة الأولى

صنداونز الجنوب الأفريقي. بيراميدز. مازيمبي الكونغولي. نوازيبوا الموريتاني.

المجموعة الثانية

الوداد المغربي. سيمبا التنزاني. اسييك ميموزا الإيفواري جواني جالاكسي البتسوني.

المجموعة الثالثة

الترجي الرياضي التونسي. بيتروا أتلتيكو الأنجولي. الهلال السوداني. النجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة

الأهلي. شباب بلوزدا الجزائري. يانج إفريكا التنزاني. ميدياما الغاني.

مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023 - 2024

عاجل - بمشاركة الأهلي وبيراميدز نتائج قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024

قرعة بطولة دورى أبطال إفريقيا، وحدد الاتحاد الإفريقي مواعيد مباريات البطولة بدايةً من دوري المجموعات وحتى الدور النهائي، وجاءت هذه المواعيد كالآتي:-

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 24 نوفمبر 2023 وحتى يوم 2 مارس 2024.

وستلعب مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 29-30 مارس 2024.

وستبدأ مباريات الدور نصف النهائي من البطولة خلال يومي 19-20 أبريل 2024.

وستختتم البطولة ويُلعب الدور النهائي خلال الفترة مابين 19 و26 مايو 2024.

دوري أبطال إفريقيا

ويشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر من حمل لقب هذه البطولة برصيد 11 لقب، وكان قد نجح في الحصول عليه في النسخة الماضية بعد الفوز على الوداد المغربي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يشارك الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في نسختها الأخيرة بالنظام القديم والتي ستقام في السعودية في الفترة مابين 12-22 ديسمبر 2023، للمرة الرابعة على التوالي كأكثر الأندية المشاركة في البطولة، وسيواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في أول مباريات البطولة.