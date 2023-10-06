نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الأهلي في مجموعة نارية "مواجهات مثيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوقعت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، حامل اللقب وبطل إفريقيا النادي الأهلي، في مجموعة نارية لنسخة البطولة هذا العام 2023\2024، في البطولة التي يشارك بها بيراميدز بجانب المارد الأحمر.

ويرغب الأهلي في الحفاظ على لقبه الغالي وزيادة الفارق بين منافسيه في قارة إفريقيا.

- ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الرابعة:

1- الأهلي

2- شباب بلوزداد الجزائري

3- يانج افريكانز

4 - مديما الغاني

- القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023\2024، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعبر مختلف الأقمار الصناعية.