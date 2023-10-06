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أحمد جودة - القاهرة - كأس الكونفدرالية الإفريقية..الزمالك على رأس المجموعة الثانية مع ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني

"الزمالك يصطدم مع أبو سليم في القاهرة"..بالمواعيد جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية..أقيمت مراسم قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الجمعة في مدينة جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، وتابع كثيرا من الجماهير المصرية مراسم هذه الكرة، من أجل معرفة مجموعة فريق الزمالك و فريق مودرن فيوتشر، الذين يمثلون مصر في هذه النسخة من البطولة.

و صعد فريق الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد تخطي فريق أرتا سولار الجيبوتي بشق الأنفس، بمجمع أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات بعد فوزه على فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بنتيجة 4 أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراتي الذهاب والإياب.

"الزمالك يصطدم مع أبو سليم في القاهرة"..بالمواعيد جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، خاصة عشاق الكرة المصرية، نستعرض لكم في السطور التالية ترتيب مباريات الزمالك في دور المجموعات في الكونفدرالية وموعد مباريات الفارس الأبيض، بالإضافة إلى مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة.

وقع فريق الزمالك في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك رفقة أندية متوازية في القدرات الهجومية والدفاعية.

ترتيب مباريات الزمالك في دور المجموعات في الكونفدرالية

المباراة الاولي الزمالك وأبو سليم في استاد القاهرة يوم 26 نوفمبر. المباراة الثانية الزمالك وسوار الغيني في غينيا يوم 3 ديسمبر. المباراة الثالثة الزمالك وساجرادا الانجولي في ستاد القاهرة يوم 10 ديسمبر. المباراة الرابعة الزمالك وساجرادا في أنجولا يوم 20 ديسمبر المباراة الخامسة الزمالك وأبو سليم في ليبيا يوم 25 فبراير المباراة السادسة الزمالك وسوار الغيني في ستاد القاهرة يوم 3 مارس



قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - مودرن فيوتشر المصري - سوبر سبورت الجنوب أفريقي - الهلال الليبي (يقوده المدرب المصري محمد عوده).

المجموعة الثانية: الزمالك المصري - ساجرادا الأنجولي - سوار الغيني - أبو سليم الليبي.

"الزمالك يصطدم مع أبو سليم في القاهرة"..بالمواعيد جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

المجموعة الثالثة: ريفرز يونايتد النيجيري - الأفريقي التونسي - دريمز الغاني - لوبيتو الأنجولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - ديابالا الكونغولي - ستاد مالي المالي - سيخوخون الجنوب إفريقي.



قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية مواعيد الجولات