نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال يورجن كلوب قبل المواجهة المرتقبة أمام برايتون في الدوري الإنحليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على مواجهة فريقه أمام مضيفه برايتون المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأحد:"ذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا بها بآخر لقاء ضدهم سنتلقى هزيمة كبيرة مرة أخرى لذا علينا اللعب بصورة أفضل وأعتقد بأنه يمكننا ذلك".

تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة برايتون

وأضاف:"برايتون لم يحصل على النتائج التي أرادها مؤخرًا لكن هذا طبيعي بعملية تطورهم، لقد خسروا لاعبين رائعين وأحدهم انضم إلينا ومع ذلك مازالوا يلعبون بشكل مذهل".

وتابع:"شاهدت الشوط الثاني لهم ضد مارسيليا عندما عادوا بالنتيجة وحصلوا على نقطة بعد أداء جيد".

وواصل:"نتوقع مواجهة صعبة ضد برايتون فهُم من أفضل الفرق بالدوري وفريق مُنظّم بشكل رائع. غراهام بوتر قام بعمل جيد ثم تعيين دي زيربي كان حركة ذكيّة وقاموا بخطوات كبيرة وجيدة ويلعبون بأسلوبهم ولدي إحترام كبير لهم".

وأشار:"أتطلع قُدمًا لمواجهة برايتون لأننا نريد تصحيح بعض الأمور … يمكنك أن تبدو ساذجًا لمرة لكن لايجب أن تبدو كذلك مرة ثانية ومع ذلك فإن الهزيمة منهم يمكن أن تحدث لأنهم فريق جيد لكن علينا الأداء بصورة أفضل وسنحاول بقوة لفعل ذلك".

وأوضح:"لا يمكنني تحديد أفضل مركز لماك أليستر فمازال شابًا وهو لاعب وسط متعدد الأدوار وأنا سعيد بوجوده".

وأشار:"نحن نلعب كرة القدم ونريد الفوز في المباريات ولا نحدد الخيارات بناءًا على ما إذا كانت مباراة كأس أو دوري كما لا أحدد بناءًا على من يلعب مع من فهم قادرين على اللعب معًا على أي حال. انا سعيذ بالخيارات الحالية والجميع لديه الفرصة".

وأكمل:"الخيارات التي لدينا رائعة وانا سعيد بها، أُحدد من يشارك بناءًا على الجاهزيّة وآمل بأن يعودوا جميعهم بعد التوقف الدولي دون أي مشاكل".