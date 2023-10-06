نتيجة قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية

نتيجة قرعة مجموعات كأس الكونفدراليةسحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قرعة مرحلة المجموعة لكأس الكونفدرالية، حيث أوقعت حامل اللقب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الأولى التي ضمت فيوتشر المصري والهلال الليبي، فضلا عن سوبر سبورت الجنوب افريقي.

وكان فريق اتحاد العاصمة قد توج باللقب للمرة الاولى في تاريخه الموسم الماضي على حساب يونغ أفريكانز التنزاني بفارق أفضلية الاهداف، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابا في دارس السلام بهدفين لهدف وخسر إيابا في الجزائر بهدف دون رد.

فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الزمالك (مصر)، ساغرادا إسبيرانسا (أنغولا)، سوار (غينيا)، أبو سليم (ليبيا).

أما المجموعة الثالثة فضمت فرق ريفرز يونايتد (نيجيريا)، الإفريقي (تونس)، دريمز (غانا)، أكاديميكا دو لوبيتو (أنغولا).

فيما جاء في المجموعة الرابعة فرق نهضة بركان (المغرب)، ديابل نوار (الكونغو)، الملعب المالي (مالي)، سيكوكوني يونايتد (جنوب إفريقي) ويعد نهضة بركان المغربي من المرشحين لنيل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد (2020 و2022) إلا أنه سيكون امام مواجهات متفاوتة في المجموعة.

وينطلق دور المجموعات في 26 نوفمبر المقبل، وتقام جولتا الدور ربع النهائي في 31 مارس و7 أبريل المقبلين، ونصف النهائي في 21 و28 أبريل، والنهائي في 10 و17 مايو 2024.