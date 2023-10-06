مباريات قوية للفرق العربية في دوري أبطال إفريقيا

مباريات قوية للفرق العربية في دوري أبطال إفريقياأسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي سحبت اليوم الجمعة في مدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية عن صدامات، و"ديربيات" قوية للفرق العربية المشاركة في البطولة.

وجاء الأهلي المصري "حامل اللقب" في المجموعة الرابعة التي ضمت معه شباب بلوزداد الجزائري، فيما جاء الوداد المغربي "الوصيف" بالمجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة تواجد ثلاثة فرق عربية، إذ ضمت الترجي، والنجم الساحلي من تونس بالإضافة للهلال السوداني.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيراميدز المصري، ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية، ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي، وسيمبا التنزاني، وأسيك ميموزا الإيفواري، وجوانينج جلاكسي البوتسواني.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، وبيترو أتليتيكو الأنجولي، والهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.