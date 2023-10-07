نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت من قليل أحداث مباراة النادي الأهلي ضد اتحاد جدة بفوز أهلي جدة بنتيجة هدف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 6اكتوبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أهداف مباراة أهلي جدة ضد اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

سجل الإيفواري فرانك كسيه لاعب نادي الاهلي هدف المباراة الوحيد في شباك مارسيلو جروهي حارس مرمي الاتحاد في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول من عمر واحداث المباراة.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي الأتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يأتي نادي الأهلي في الخامس برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.