نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل.. هل يتعاقد الزمالك مع إمام عاشور مرة أخرى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف حسين السيد المرشح لانتخابات نادي الزمالك ضمن قائمة حسين لبيب، عن موقفه من تعاقد القلعة البيضاء مع إمام عاشور لاعب وسط الأبيض السابق، والنادي الأهلي حاليًا، مرة أخرى حال الفوز بالانتخابات.

هل يتعاقد الزمالك مع إمام عاشور مرة أخرى؟



وقال حسين السيد في تصريحات صحفية: "إذا كان مستوى إمام عاشور سيفيد نادي الزمالك بعد ثلاث سنوات، لما لا، ولماذا لا نضمه مرة أخرى ".



وتابع: "في حال أن إمام عاشور ليس على عهدة أي نادي، وسيفيد فريق الكرة بالنادي، سنتعاقد معه بشكل عادي ".



وأردف حسين السيد: "ليس معقولًا أن يظل فريق الزمالك ثلاث سنوات دون بديل لإمام عاشور، ولكن وقتها سنحدد احتياجاتنا من لاعبين وصفقات".



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.