أحمد بلحاج خرج من داره ارتفع مقداره.. ينافس على لقب هداف الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2023-2024، تألق النجم المغربي أحمد بلحاج، لاعب الزمالك السابق، ونادي الجونة الحالي، حيث ينافس بقوة على لقب هداف الدوري.

أحمد بلحاج ينافس على هداف الدوري

وكان نادي الزمالك قد ضم المغربي أحمد بلحاج من صفوف نادي أسوان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بـ 4 ملايين و560 ألف جنيه.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية، انتقال بلحاج من صفوف الأبيض إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بعد أن نجح الأخير من شراؤه من فريقه "أسوان" لمدة 4 سنوات، ثم أعلن مسئولو سيراميكا عن إعارة اللاعب إلى صفوف الجونة بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ونجح أحمد بلحاج في التألق وإحراز ثلاثة أهداف في أول ثلاث جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويحتل أحمد بلحاج المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، برصيد 3 أهداف.

ترتيب الجونة في الدوري المصري الممتاز 2023-2024

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين.