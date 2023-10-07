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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. إنطلاق القسم الثالث في جولة مرتقبة بمجموعة القاهرة

تنطلق اليوم السبت الساعة الرابعة عصرًا منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.



1- الطيران مع اسكو



على ملعب نادي الطيران يصطدم فريق اسكو بقيادة حمدي خاطر بمضيفه فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى.



2- القناطر الخيريه مع البلاستيك



على ملعب القناطر الخيريه يواجه فريق القناطر الخيريه بقيادة إسماعيل ضمضم فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني.



3- بنها مع بهتيم



على ملعب ميت راضي يحل فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر ضيفًا على فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن.



4- شباب بطا مع الماظة



يستضيف مركز شباب بطا لقاء صعب بين فريق شباب بطا بقيادة محمد الجز فريق الماظه بقيادة مختار ناصر.



5- المرج مع طوخ



على ملعب نادي المرج يلتقي فريق المرج بقيادة محمود ابو الذهب مع فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب.



6- شباب ابو السعود مع شباب قليوب



على ملعب ابو السعود ولقاء الصاعدين من القسم الرابع بين فريق شباب ابو السعود بقيادة على سليمان مع فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي.



7- المطريه مع هليوبوليس



على ملعب المطرية يقام لقاء صعب بين فريق المطرية بقيادة عبد الحميد على ميدو مع فريق هليوبوليس بقيادة شريف شيفو.