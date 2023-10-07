نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب مصطفى محمد.. نانت يهزم ستراسبورج في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت فوزا كبيرا ومهما أمام نظيره فريق ستراسبورج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد دو لامينو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

أحداث مباراة نانت وستراسبورج

وانطلقت بداية مباراة نانت وستراسبورج برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات نانت وستراسبورج لتسجيل هدف بالمباراة ولكن فشلوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها بجدارة وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من جانب نانت وكان الأقرب للتسجيل حتى سجل ماركوس كوكو الهدف الأول في الدقيقة 50 وعاد صامويل موتوسامي بالهدف الثاني في الدقيقة 58 وسجل ديون هدف ستراسبورج الوحيد باخر دقائق المباراة ويذكر أن مصطفى محمد لم يشارك باللقاء لتعرضه لعقوبة الإيقاف بعد طرده بمباراة فريقه الماضية.

ترتيب نانت وستراسبورج

ويحتل نادي نانت المركز الثامن بجدول ترتيب ليج وان برصيد 11 نقطة بعد تحقيق 3 فوز وتعادلين وخسر ثلاثة بينما يأتي نظيره ستراسبورج في المركز التاسع برصيد 10 نقاط حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بلقاء وهزم بأربعة أيضا.