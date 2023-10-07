نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يالفيديو.. كانسيلو يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، جائزة أفضل هدف فى الدوري الإسباني، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتُوج كانسيلو بجائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني، بعد هدفه في شباك ريال بيتيس، والذي أحرزه عبر تسديدة قوية، علمًا بأن تلك الهدف هو بمباراته الأولي في ملعب برشلونة.

وخاض اللاعب البرتغالي 7 مبارايات حتى الآن مع برشلونة بمختلف المسابقات، إذا سجل هدفين وصنع هدف آخر.

جدير بالذكر أن كانسيلو إنضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد