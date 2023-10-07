بركات يتغنى بـ مابولولو ويوجه رسالة خاصة لرئيس الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة -

تغنى محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، بـ مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوب مابولولو المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي".

وتابع بركات: "مباراة الجونة والاتحاد شهدت أخطاء دفاعية بالجملة من دفاع الاتحاد، مابولولو صنع الفارق مع الاتحاد السكندري بشكل كبير".

فيما وجه محمد بركات رسالة خاصة إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مشددًا على ضرورة الإبقاء والحفاظ على مابولولو.

وأشار: "لازم أوجه تحية خاصة لمحمد مصيلحي رئيس الاتحاد إنه صبر على مابولولو وخلاه مع الفريق".

واختتم: "لو مابولولو استمر على الأداء ده هيجيله عرض كبير في يناير".