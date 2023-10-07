نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أتلتيك بيلباو وألميريا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في الفوز على نظيره نادي ألميريا خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة والموافق 6 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة أتلتيك بيلباو وألميريا

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة أتلتيك بيلباو أمام ألميريا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

وفاز أتلتيك بيلباو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وأحرز جوركا جوروزويتا أولى أهداف أتلتيك بيلباو في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 عزز داني جارسيا من نتيجة اللقاء بإحراز ثاني الأهداف بمساعدة اوسكار ماركوس.

وفي الدقيقة 81 أتم النجم اويهين سانسيت النتيجة بإحراز ثالث أهداف المباراة.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد ألميريا عند النقطة المركز العشرون في نهاية الدوري برصيد ثلاث نقاط.