نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق برينتفورد مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد مساء اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة beIN Sports 1HD.