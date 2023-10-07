نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر إلى جوار الإمارات مستضيف كأس العالم للكرة الشاطئية بالمجموعة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة العالم للكرة الشاطئية والتي تقام بالإمارات في الفترة من 15 وحتى 25 فبراير 2024 عن وقوع المنتخب المصري إلى جوار صاحبة الضيافة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

مراسم القرعة بمكتبة محمد بن راشد في دبي، حيث انطلقت برسالة خاصة وج َّ هها رئيس FIFA جاني إنفانتينو عبر الفيديو، بينما أشرف على عملية السحب خايمي يارزا مدير البطولات بـالاتحاد الدولي FIFA، كسرا هاغيغي مدير المسابقات الأولمبية وأحداث كرة الصالات والكرة الشاطئية بـالاتحاد الدولي FIFA، حيث شارك في سحب القرعة سعد بخيت اللاعب الإماراتي الدولي السابق وقائد منتخب الإمارات للكرة الشاطئية سابقًا، إلى جانب كريستيان كاريمبيو الفائز بكأس العالم FIFA مع منتخب فرنسا في نسخة 1998.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

-المجموعة الأولى: الإمارات العربية المتحدة، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا.

-المجموعة الثانية: إسبانيا، جمهورية إيران الإسلامية، تاهيتي، الأرجنتين.

-المجموعة الثالثة: السنغال، بيلاروسيا، كولومبيا، اليابان.

-المجموعة الرابعة: البرازيل، عمان، البرتغال، المكسيك.