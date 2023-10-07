نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل قبل مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم السبت عدد من المباريات القوية في مسابقة دوري نايل نسخة 2023-2024 أبرزها مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.

ترتيب دوري نايل

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية ضيفا ثقيلا على منافسه المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

وتنطلق مواجهة الداخلية ضد المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات دوري نايل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة ذاتها في تمام الساعة السابعة مساءًا.

وفي نفس التوقيت يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر منافسه طلائع الجيش في ختام مباريات السبت من دوري نايل.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية جدول ترتيب دوري نايل قبل انطلاق مباريات اليوم السبت.

المركز الأول- سموحة – 7 نقاط.

المركز الثاني- زد – 7 نقاط.

المركز الثالث – فيوتشر – 6 نقاط

المركز الرابع- طلائع الجيش – 4 نقاط

المركز الخامس – بيراميدز – 4 نقاط

المركز السادس – بلدية المحلة – 4 نقاط

المركز السابع- الاتحاد السكندري– 4 نقاط

المركز الثامن – الاهلي – 3 نقاط

المركز التاسع- الإسماعيلي – 3 نقاط.

المركز العاشر – الداخلية – 3 نقاط.

المركز الحادي عشر – المصري البورسعيدي – 3 نقاط

المركز الثاني عشر – الزمالك – نقطتين.

المركز الثالث عشر- الجونة – نقطتين.

المركز الرابع عشر – سيراميكا كليوباترا– نقطة.

المركز الخامس عشر – إنبي – نقطة.

المركز السادس عشر- المقاولون العرب– نقطة.

المركز السابع عشر – فاركو – نقطة.

المركز الأخير- البنك الاهلي – 0 نقاط.