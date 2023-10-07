نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الاخدود في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم السبت 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

وستلعب مباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، على قناة ssc sports 1HD، الناقل الحصري لمباريات دوري روشن.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق الهلال حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.