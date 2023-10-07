نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاخدود اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الفريق ضد نظيره الأخدود، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، موعد المباراة والقنوات الناقلة وملعب اللقاء.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم السبت 7 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق الهلال ضد نظيره الأخدود، اليوم في منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الهلال مباراة اليوم ضد نظيره الأخدود، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أليكساندر ميتروفيتش، ميشايل.