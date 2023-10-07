نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: أنا خايف من أوسوريو وليس منافسي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أنه غير قلق على القلعة البيضاء من منافسيها في مختلف البطولات، وإنما يأتي قلقه من خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق.

وأوضح طارق السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لازم الجهاز المعاون لـ أوسوريو يتكلموا معاه في تثبيت التشكيل".

وتابع: "الزمالك مش معاه إمكانيات عشان يستخدم سياسة التدوير بشكل مستمر لازم كل لاعب كمان يلعب في مركزه".

وأضاف: "سؤالي لـ أوسوريو، هو شيكابالا بيلعب فين في الملعب؟، أنت عايز تلاعبه ايه؟ هتستفاد منه ازاي".

واختتم: "الخوف مش من منافسين الزمالك الخوف من أوسوريو".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم السبت ظ