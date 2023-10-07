انت الان تتابع خبر السعودية صدمة كروية مزلزلة بعد فضح الديانة الحقيقية للمعلق الرياضي عصام الشوالي والتي أخفاها عن الجميع لليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر التونسي عصام الشوالي من الشخصيات الرياضية الأكثر شهرة في المجال الإعلامي الرياضي في الوطن العربي، وعرفه الجمهور من خلال تعليقه على أكبر الدوريات الرياضية فاختزال الزمن، حيث انتقل بسرعة إلى القناة الفضائية التونسية، ثم كانت خطوة الانتقال إلى فريق شبكة راديو وتلفزيون العرب واحدة من أبرز محطاته المهنية، حيث أصبح وجهاً مألوفا في جميع الاستوديوهات

التحليلية.وعلق الشوالي على جميع مباريات نهائي كأس تونس فى الأعوام 1997 و 1998 و 1999 و 2000م، و قد عمل عصام الشوالى لصالح شبكة تليفزيون العرب ART، و هو الان يعمل لصالح قنوات بي ان سبورت الرياضية التابعة لشبكةي العالم.تمكن الشوالي بموهبته من