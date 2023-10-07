نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهات نارية اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".

ويواجه فريق الداخلية نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره مودرن فيوتشر، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، فيما يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره البنك الأهلي، على ملعب استاد القاهرة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2022 في دوري Nile والقنوات الناقلة لها.

- مواعيد مباريات اليوم في دوري Nile

الداخلية × المصري - 4 مساءًا

طلائع الجيش × مودرن فيوتشر - 7 مساءًا

البنك الأهلي × الزمالك - 7 مساءًا

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري Nile

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم، يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.