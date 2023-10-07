نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي بطولة دوري Nile قبل مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الأنجولي مابولولو، مهاجم فريق الإتحاد السكندري، جدول ترتيب هدافي الدوري، بعد تسجيله هدفين في شباك الجونة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويمتلك الأنجولي مابولولو 4 أهداف في رصيده، يليه المغربي أحمد بلحاج مهاجم فريق الجونة، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري النيل"، برصيد 3 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، جدول ترتيب هدافي دوري Nile قبل مباريات اليوم السبت 7-10-2023 في الدوري المصري.

مابولولو (الإتحاد السكندري) - 4 أهداف

احمد بلحاج (الجونة) - 3 أهداف

عبد الرحمن سمانة (بلدية المحلة) - هدفين

مصطفى البدري (سموحة) - هدفين

فادي فريد (سموحة) - هدفين

بيرسي تاو (الأهلي) - هدفين

حسام أشرف (بلدية المحلة) - هدفين

مصطفى زيكو (زد) - هدفين