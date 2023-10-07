نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الخليج ضد الرائد اليوم.. صاحب الحنجرة الذهبية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره فريق الرائد اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر بستاد الأمير محمد بن فهد في لقاء مرتقب بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

- موعد مباراة الخليج ضد الرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والرائد مساء السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلقين كل من أحمد النفيسة وعبد الإله العمري.

- ترتيب الخليج والرائد

ويحتل نادي الخليج المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين وخسر أربعة اخرين بينما يأتي نظيره الرائد في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال مباراة وتعادل بلقاء وهزم بستة.

- ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والرائد؟

تردد قناة sscx extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

- تشكيل الخليج أمام الرائد

حراسة المرمى: ابراهيم سيهيتش

خط الدفاع: عارف صالح، محمد عبده، لوبيز، بيدرو.

خط الوسط: يونج جونج، رودريجيز، ناري.

خط الهجوم: حمزي، مارتينيز.