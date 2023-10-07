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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات ملف تجديد النادي الأحمر مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي في صيف 2025، لكن النادي الأحمر يرغب في استمرار المدافع الدولي الذي يعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

وقال المصدر إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أبلغ محمد عبد المنعم برغبة النادي في تمديد عقده حتى صيف 2027.

عاجل.. آخر تطورات تجديد عقد محمد عبد المنعم

وأضاف المصدر بأن محمد عبد المنعم رحب بتمديد تعاقده مع النادي لكنه طلب معرفة العرض المادي الذي سيقدمه النادي قبل التوقيع على العقود.

وأشار المصدر إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أبلغ عبد المنعم بأن هذا الأمر سيتم حسمه عقب عودة محمود الخطيب رئيس النادي من رحلته العلاجية في فرنسا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدًا الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

