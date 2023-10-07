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أحمد جودة - القاهرة - 7 مباريات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت الساعة الرابعة عصرًا منافسات الجولة الأولي المجموعة الخامسة (مجموعة الجيزة) بدوري القسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومثيرة.

1-المعادي واليخت مع الإعلاميين

على ملعب نادي المعادي اليخت يلتقي فريق المعادي بقيادة احمد الجداوى مع فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد.



2-دياموند مع كسكادا

على ملعب كلية الزراعة جامعة القاهرة يواجه فريق دياموند بقيادة جمال الصقر فريق كسكادا بقيادة عماد قاسم.

3-أورنچ مع منشية ناصر

يستضيف ملعب نادي إسكو لقاء بين فريق اورانج بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق منشية ناصر بقيادة مصطفى ابو الذهب.



4-صول مع الصيد



على ملعب نادي النجوم يحل فريق الصيد بقيادة طارق حسن ضيفًا على فريق صول بقيادة أحمد الضظوى.



5-حدائق الأهرام مع حلوان العام



يشهد ملعب نادي حدائق الأهرام

لقاء صعب بين فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر مع فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى.



6-أطفيح مع أسمنت حلوان



على ملعب أطفيح ولقاء الصاعدين من القسم الرابع بين فريق اطفيح بقيادة شوقى محمد مع فريق اسمنت حلوان.



7-أبوالنمرس مع بشتيل



على ملعب أبو النمرس يخوض فريق ابو النمرس بقيادة احمد بكري لقاء صعب مع فريق بشتيل بقيادة جمال حواش.