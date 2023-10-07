ترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، والتي ستشهد على العديد من المواجهات القوية.



ما هي مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا2023-2024؟



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهات قوية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، حيث أسفرت القرعة عن وقوع المارد الأحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.



ما هي مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟



-الجولة الأولى: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 24-25 نوفمبر 2023

-الجولة الثانية: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 ديسمبر 2023

-الجولة الثالثة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 8-9 ديسمبر 2023

-الجولة الرابعة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 18-19 ديسمبر 2023

-الجولة الخامسة: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 مارس 2024



مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا



وأسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، على وقوع فريق بيراميدز، في مجموعة قوية، حيث يتواجد في المجموعة الثانية رفقة صن داونز ومازيمبي نواذيبو.



مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا



الجولة الأولى: بيراميدز ومازيمبي، 24 أو 25 نوفمبر.

الجولة الثانية: نواذيبو وبيراميدز، 1 أو 2 ديسمبر.

الجولة الثالثة: صن داونز وبيراميدز، 8 أو 9 ديسمبر.

الجولة الرابعة: بيراميدز وصن داونز، 18 أو 19 ديسمبر.

الجولة الخامسة: مازيمبي وبيراميدز، 23 أو 24 فبراير.

الجولة السادسة والأخيرة: بيراميدز ونواذيبو 1 أو 2 مارس.