نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل لقاءات اليوم 7 أكتوبر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
إشتعل صراع هدافي الدوري الإسباني موسم 2023-2024 مبكرًا بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة قبل مواجهات اليوم السبت 7 أكتوبر من الليجا الإسبانية.
موقف بيلينجهام من ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024
يتصدر الانجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 اهداف، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في المركز الثاني رصيد 5 نقاط.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة
جود بيلينجهام، ريال مدريد، 6 أهداف
روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف
ألفارو موراتا، أتليتكو مدريد، 5 أهداف
تاكيفوسا كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف
فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف
لويس سواريز، الميريا، 4 أهداف
خوسيليو، ريال مدريد، 4 أهداف
ايدون براتس، ريال مايوركا، 4 اهداف
الكسندر سورلوث، فياريال، 4 أهداف
إينياكي وليامز، اتليتك بلباو، 4 أهداف
تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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