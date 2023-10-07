الرياضة

قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل لقاءات اليوم 7 أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة -  

إشتعل صراع هدافي الدوري الإسباني موسم 2023-2024 مبكرًا بين العديد من اللاعبين المتميزين في البطولة  قبل مواجهات اليوم السبت 7 أكتوبر من الليجا الإسبانية.

موقف بيلينجهام من ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024

يتصدر الانجليزي جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد  6 اهداف، بينما يأتي روبرت ليفاندوفسكي  لاعب برشلونة في المركز الثاني رصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة

جود بيلينجهام، ريال مدريد،  6 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 5 أهداف

ألفارو موراتا،  أتليتكو مدريد، 5 أهداف

تاكيفوسا كوبو، ريال سوسيداد، 5 أهداف

فيدات موريكي، ريال مايوركا، 4 أهداف

لويس سواريز، الميريا، 4 أهداف

خوسيليو، ريال مدريد، 4 أهداف

ايدون براتس، ريال مايوركا، 4 اهداف

الكسندر  سورلوث، فياريال، 4 أهداف

إينياكي وليامز، اتليتك بلباو، 4 أهداف

تذاع أحداث مباريات الدوري الإسباني موسم 2024/2023عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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