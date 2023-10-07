الرياضة

عاجل.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة الإسماعيلي بسبب الإصابة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلي بسبب الإصابة.

غياب صلاح محسن عن مواجهة الإسماعيلي

ويُعاني صلاح محسن من الإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في مباراتي الأهلي الماضيتين أمام سانت جورج الأثيوبي بإياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، وإنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

ويؤدي مهاجم الأهلي برنامجًا علاجيًا خلال الأيام الجارية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول.

ولن يلحق صلاح محسن بمواجهة الأهلي غدًا أمام الإسماعيلي لعدم تعافيه من الإصابة التي يُعاني منها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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