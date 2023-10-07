نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر البدايات السيئة للزمالك والأهلي في إفريقيا؟.. زيزو يكشف الأسباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك، عن مغامراته مع جميع لاعبي المنتخب وكيفية الإنسجام بينهم أثناء المباريات المجمعة، ذلك من خلال برنامج "كابيتانو مصر"، الذي يعمل على اكتشاف المواهب.

تصريحات أحمد سيد زيزو حول بدايات الأهلي والزمالك في إفريقيا

وصرح لاعب الزمالك قائلًا: "دائمًا أرى أن جميع البطولات المجمعة بين الأندية المصرية، تخلق روح من المشاركة مع مزيج من الحب بين اللاعبين، والتقرب من بعضنا وقلبنا على بعض، حيث أن الجميع يعمل لمصلحة الآخر".

وواصل حديثه عن مباريات المنتخب:" بدأنا بشكل كارثى أمام نيجيريا، ثم تمالكنا أنفسنا وقدمنا أفضل مستوى، وتعاونا على تقديم مباراة تاريخية، وساعدنا ذلك لمواصلة جميع المباريات بكل سهولة".



وأكمل: "قطبي الكرة المصرية 'الاهلى والزمالك'، في البطولات الهامة يبدأون بشكل غير مميز ولكن عندما يتأهلون من المجموعات يستطيعوا الوصول إلى النهائى بكل سهولة وكذلك منتخب مصر".



ويعمل برنامج "كابيتانو مصر"، على اكتشاف المواهب الكروية المميزة، في جميع المحافظات لتطوير كرة القدم، ويُعد أكبر برنامج لإكتشاف المواهب في الشرق الاوسط، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتحقيق حلم الملايين باللعب في أكبر الأندية.