نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي في مواجهة الداخلية بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري النيل.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة الداخلية كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة ، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي ، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، حسن علي، عمرو سعداوي ، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، ايزي ايميكا ، محمد الشامي ، فرانك ايتوجا.

يحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط بينما يحتل الداخلية المركز العاشر برصيد نقطتين.

ستنقل مباراة المصري والداخلية عبر قنوات تايم سبورت حيث تعد هذه القنوات الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الدوري الممتاز" نايل"

يدير هذا اللقاء طاقم التحكيم المكون من مصطفى الشُهدي حكمًا للساحة ومعه كل من هاني عبد الفتاح ومحمود حسين كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى هشام القاضي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله علاء صبري.

