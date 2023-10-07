نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بولونيا اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتبدأ أحداث المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة بولونيا

وجاء تشكيل المدرب سيموني إنزاجي للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، أوجلو، مخيتريان، ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز، تورام.

ويحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق بولونيا المركز الثامن برصيد 10 نقاط.