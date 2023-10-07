عاجل.. الأهلي يستعيد الخماسي المصاب في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موعد عودة الخماسي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي ورامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن للتدريبات الجماعية.

ويفتقد الأهلي لجهود الخماسي خلال الفترة الحالية بسبب الإصابات المتنوعة التي يعانوا منها.

الأهلي يستعيد الخماسي المصاب في هذا الموعد

وقال المصدر إن الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي سيعود للتدريبات الجماعية بعد قرابة ١٠ أيام.

وأضاف بأن رامي ربيعة أحدث المنضمين لقائمة المصابين سينتظم في المران الجماعي بعد أسبوع، فيما سيكون كريم نيدفيد جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الأحد.

وأشار المصدر إلى أن مهاجم الفريق صلاح محسن أمامه أسبوع للانتهاء من برنامجه العلاجي والعودة للانخراط في التدريبات الجماعية.

