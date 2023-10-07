نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة يونيون برلين في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب إدين تيرزيك المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق يونيون برلين اليوم السبت في إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة يونيون برلين

وجاء تشكيل المدرب إدين تيرزيك للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: هوملز، نيكو شلوتربيك، ماريوس وولف.

خط الوسط: ايمري تشان، فيليكس نميشا، ماركو رويس، جوليان رايرسون.

خط الهجوم: جيمي بينوي، نيكلاس فولكروج.