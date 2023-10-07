نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض منافسات مواجهته أمام نظيره أوساسونا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

ومن المقرر أن يتسلح الملكي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: جود بيلينجهام- إدوارد كامافينجا- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- خوسيلو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اوساسونا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

موقف ريال مدريد أوساسونا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يدخل اللقاء متربعا على عرش صدارة الليجا برصيد 21 نقطة، من خلال 8 مباريات خاضهم، بينما يحتل فريق اوساسونا المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.