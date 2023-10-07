نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة نظيره فريق بيرنلي مساء اليوم السبت الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في موسمه الجديد 2023/2024.



وتقام أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بيرنلي

حارس المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كولويل، سيلفا، ديساسي، كوكوريا.

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، ستيرلينغ.، غالاغير، بالمر.

خط الهجوم: بروخا

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي بيرنلي

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وبيرنلي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 2.