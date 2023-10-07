نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليقات صادمة من تشافي قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه غرناطة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"لدينا غيابات مهمة ولكننا سعداء بالعمل الذي قمنا به خلال الأسبوع. دائمًا ما كان من الصعب الفوز على فرق باكو لوبيز، وستكون مباراة غرناطة صعبة علينا، علينا السيطرة على الكرة وامتلاك الاستحواذ".

وأضاف:"إنها اللحظة التي نعاني فيها من أكبر عدد من الإصابات ولكن ليس لدينا كارثة".

وتابع:"قائمة الفريق أقصر وهذا يجعل الأمر يبدو وكأنه كارثة، لكن الأمر ليس كذلك".

وواصل:"لدينا لاعبون للمنافسة، نحن نآمل في استعادة الناس في المباريات المقبلة".

وأشار:"خسارة ليفاندوفسكي حساسة للغاية مثل رافينها وبيدري ودي يونغ، إنه قائد".

واسترسل:"جواو فيليكس وفيران يمكنهم اللعب، لدينا في الرديف ب أو فيكتور ومارك جويو أيضٍا، فيرمين نفسه يعرف معنى اللعب بمركز التسعة الوهمي".

وأوضح:" برشلونة هو الفوز من خلال اللعب الجيد،، في بورتو لم نكن جيدين مع الكرة. دون الكرة كنا جيدين، نحن برشلونة، النادي الأكثر تطلبًا في هذا الأمر".

وأكد:"فكرتنا لا تتغير دون ليفاندوفسكي، فكرتنا تتغير حسب الخصم الذي يواجهنا، سنحاول التأكد من أن اي لاعب لدينا يلعب كرقم 9 يؤدي نفس المستوى، ولكن من الصعب حقًا استبدال نجم عالمي مثل ليفا".

وأكمل:"برشلونة هو النادي الأكثر تطلبًا في العالم، لا يكفي الفوز بمفرده، عليك أن تفوز وتلعب بشكل جيد".

واستطرد:"لم نخسر بعد ولكننا تعادلنا في مباراتين وهذا ليس إيجابيًا على الإطلاق، ما نريده هو أن نقدم المستوى الذي قدمناه أمام بيتيس أو أنتويرب أو إشبيلية في كل المباريات".

وأتم:"هناك مباريات كنا جيدين فيها والبعض الآخر لم يكن كذلك، علينا أن نحتفظ بالكرة بشكل أكبر، ولكن بسبب السلوك والجهد كان الأمر مذهلًا، في بورتو كانت تلك هي المباراة الأكثر في الموسم التي قطعنا فيها كيلومترات".