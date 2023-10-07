الرياضة

توتنهام يحقق فوزًا صعبًا أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يحقق فوزًا صعبًا أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا مهمًا على نظيره فريق لوتون تاون، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق لوتون تاون ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة توتنهام أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي توتنهام هوتسبير اللاعب ميكي فان دي فين في الدقيقة 52 من عمر وزمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد توتنهام عند النقطة 20، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد أربع نقاط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا