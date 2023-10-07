نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره نادي الأخدود، المقرر اقامتها بعد قليل في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

موعد إنطلاق مباراة الهلال ضد الأخدود

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي لعام 2024/2023، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأخدود

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، روبين نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: ميتروفيتش، مالكوم.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن الهلال يتواجد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الأخدود المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.