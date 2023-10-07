نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في الدوري الإفريقي مع سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في دار السلام، على أن تقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر في القاهرة.



ويقوم طارق قنديل بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الأهلب لمواجهة الإسماعيلي غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.