تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وجاء التشكيل علي النحو التالي:-

محمد يوسف

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