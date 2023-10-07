إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام نظيره فريق بولونيا في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

وافتتح اللاعب أتشيربي التسجيل لفريق إنتر ميلان في المباراة عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني عند الدقيقة 13.

وتمكن اللاعب أورسوليني من تقليص النتيجة لصالح فريق بولونيا عند الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وأدرك اللاعب جوشوا زيركزي هدف التعادل لفريق بولونيا عند الدقيقة 52 من عمر شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما رفع فريق بولونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.