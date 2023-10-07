نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يتغلب على البنك الأهلي 2-1 بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا ثمينًا من ضيفه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

فوز الزمالك على البنك الأهلي

تقدم كريم بامبو بالهدف الأول لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة التي شهدت طرد محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وتعادل أحمد السيد زيزو في الشوط الثاني لفريق الزمالك بتسديدة سكنت يسار محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وخطف محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب من الضائع بالشوط الثاني ليسجل الانتصار الأول للفريق الأبيض بدوري نايل.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل 2023-2024.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي دون نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة بعد ثلاثة هزائم حتى الآن.